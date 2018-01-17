委內瑞拉反政府英雄 證實遭警圍捕擊斃

2018-01-17 04:28

〔中央社〕委內瑞拉內政部長今天表示，惡棍直升機飛行員培瑞斯（Oscar Perez）在警方昨天的圍捕行動，與另外6名反政府好戰分子一起遭警方擊斃。

反對派指控政府此舉侵犯人權。

路透社和英國廣播公司（BBC）報導，內政部長瑞維爾（Nestor Reverol）表示，警方在卡拉卡斯外的突擊行動中，擊斃包括培瑞斯在內的7名「恐怖分子」，有兩名警員在這起圍捕行動中喪生。

委內瑞拉去年6月爆發反政府街頭示威，抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro），培瑞斯和身分不明的同謀駕駛警用直升機，在卡拉卡斯上空朝最高法院投下4枚手榴彈，接著對內政部開火。當時並未有人傷亡。

委國當局指控培瑞斯犯下「恐怖攻擊」，透過國際刑警組織（INTERPOL）發出逮捕令後，培瑞斯一直在逃。

36歲的培瑞斯曾是精英警察和演員，他在逃亡期間經常奚落政府，還說自己是在對抗馬杜洛的「暴政」和「獨裁專制」。

他敦促委內瑞拉人民「切勿灰心。走上街頭奮戰，我們現在自由了」。

培瑞斯對最高法院發動攻擊兩週後，在卡拉卡斯舉行的一場儀式上現身，紀念那些在反政府示威浪潮中身亡的罹難者。

當局以武力鎮壓企圖推翻馬杜洛的反政府示威潮，4月至7月間共有125人喪命。