禍不單行 巴農遭通俄門特檢傳喚作證

2018-01-17 03:00

〔中央社〕紐約時報今天報導，美國總統川普前首席策士巴農（Steve Bannon）已被傳喚至大陪審團作證，這是特別檢察官穆勒調查俄羅斯據稱干預美國2016年總統大選的一部分。

紐約時報引述一名對此事有第一手了解人士的話報導，這是穆勒（Robert Mueller）首次對川普集團核心成員採取此類行動。

路透社報導，穆勒發言人拒絕對此一報導置評。

巴農今天與聯邦眾議院情報委員會進行閉門會談。這個委員會正調查俄羅斯是否介入2016年美國總統大選。

巴農是最近一位向眾院情報委員會作證的備受矚目人士。

巴農在記者沃爾夫（Michael Wolff）新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury：Inside the Trump White House，暫譯）中的評論，造成他與川普公開翻臉。

書中引述巴農的話說，2016年6月，川普幕僚包括他的長子小川普（Donald Trump Jr.）、女婿庫許納（Jared Kushner）與一名俄國律師會面，是「叛國」且「不愛國」。

書中說，一封寄給小川普的電子郵件稱，俄羅斯當局握有民主黨總統候選人希拉蕊•柯林頓（Hillary Clinton）的負面消息。對此，小川普回道：「太好了。」同意會面。

巴農是川普「美國優先」政策擁戴者。他去年8月被白宮開除，重回右翼新聞網站布萊巴特新聞網（Breitbart News）。巴農原本與川普保持聯繫，試圖推動川普政策。

但本月稍早媒體揭露巴農對沃爾夫的發言後，川普指控巴農「失心瘋」。6天後，巴農自布萊巴特新聞網執行董事長職位離職。