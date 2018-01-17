川普與習近平談美中貿易 直言失望

2018-01-17 01:28

〔中央社〕白宮今天表示，美國總統川普昨天與中國國家主席習近平通電話時，除強調處理北韓問題、美國要持續「最大施壓」，川普也告訴習近平，對美中貿易逆差持續成長難掩「失望」。

中國官方媒體在兩人通話後，已先發出聲明，而白宮直到今天上午發出美方的書面聲明，與中方在美中貿易問題上較淡化的描述相較，白宮表達的立場，直言不諱。

白宮指出，川普對美中貿易逆差持續成長表達「失望」，他也清楚表示，這情況不能持續下去。

按中國官方說法，習近平表示，兩國經貿合作符合雙方人民利益，要妥善處理解決經貿分歧；川普則指出，美方重視與中國關係和美中合作，願與中方共同強化各級別交往，拓展務實領域合作，處理好兩國經貿問題。

美國商務部上週已將關於鋼鐵產業進口的「232條款」（Section 232）國安報告交給白宮，川普也已聽取美國貿易代表萊特海澤的簡報，華府盛傳，美中貿易戰不只已聞到濃濃煙硝味，美中關係今年恐將因貿易問題而陷入「春不暖、花難開」。

按美國官方數據，美中貿易逆差2017年未包括12月的統計、金額已突破3440億美元。

而在北韓問題上，美國與加拿大主導、邀集當年韓戰參戰國正於加國舉行外交部長會議，中國未獲邀參加這場所謂的「聯合國軍」會議，但安排美中雙方元首通話，而川普在美國堅持的「最大施壓」、以促使朝鮮半島非核化，立場沒動搖。

白宮在聲明中指出，川普和習近平在電話中討論近來朝鮮半島情勢發展，雙方都認知南、北韓恢復對話，也表達希望這能促使北韓改變破壞性的行為；川普堅持，要持續透過美國領導「最大施壓」的全球性行動，迫使北韓承諾非核化。

大陸外交部發言人陸慷昨天表示，「聯合國軍」會議不具合法性和代表性；至於中國未受邀，他說，「中方從一開始就持反對態度，談不上遺憾不遺憾」。