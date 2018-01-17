日移植iPS細胞治眼疾 首現嚴重併發症

2018-01-17 00:54

〔中央社〕神戶市理化學研究所等團隊宣布，利用特殊誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）製作視網膜細胞，移植治療嚴重眼疾患者的全球首創臨床研究中，70多歲男性患者出現視網膜水腫併發症。

共同社報導，理研表示，這是確認安全性等的iPS細胞臨床研究中，首次出現非常嚴重病例。

被視為原因之一的「視網膜前膜」部分已於15日動手術去除。理研項目負責人高橋政代在記者會上指出，因為需要住院治療，所以屬於「非常嚴重」這一分類範疇，但也說明稱，沒有緊急性，也不影響生命。對今後的臨床研究沒有影響。

該團隊表示，男性患者罹患視網膜發生病變有可能失明的「滲出型老年性黃斑部病變」，於去年6月在中央市民醫院向該患者眼中注射了含有由iPS細胞製作的視網膜細胞的溶液，但發生倒流，形成了視網膜前膜，導致視網膜水腫的可能性較大。

研究團隊認為，可能是移植手術造成的併發症，並非對iPS細胞的特有反應，也不是副作用。在防止發生倒流的手法上，存在改善的空間。

雖然向患者投入了類固醇和抗VEGF（血管內皮生長因子）藥物，但無望有所改善，因而動手術去除視網膜前膜。據悉，患者手術後情況良好。

該臨床研究去年3月實施了首例，對象是兵庫縣的男性。同年11月宣佈完成了共計5例的目標。5例均使用京都大學儲備的、移植排斥反應少的特殊免疫型iPS細胞。此次的男性患者是第二例。

日本放送協會（NHK）報導，研究團隊表示，雖然此膜狀組織是由移植細胞形成的可能性很高，但並非使用iPS細胞特有的風險，將審慎觀察預後，並繼續進行臨床研究。