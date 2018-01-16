日文壇大獎今揭曉 芥川獎2人同獲、直木獎1人獨得

第158屆芥川獎由石井遊佳《百年泥》、若竹千佐子《我獨自一人》奪下。（圖擷取自日本文學振興會官網）

2018-01-16 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本今天揭曉第158屆芥川獎與直木獎得獎名單，芥川獎由同為首度入圍的石井遊佳《百年泥》、若竹千佐子《我獨自一人》奪下，直木獎則是由門井慶喜《銀河鐵道之父》獲得。

根據《NHK》報導，今年54歲的石井遊佳是大阪府枚方市人，大學時開始寫小說，目前在印度清奈擔任日語老師；《百年泥》去年曾奪下文藝誌新人獎，今又奪下芥川獎，故事描述一名在清奈擔任日語老師的女性，遇到百年一度的洪水，看到從泥中挖掘出的物品，回想著現實與虛幻交錯的物品場景。

今年63歲的若竹千佐子出身岩手縣遠野市，有2個小孩的她是家庭主婦，若竹在55歲時經歷丈夫過世，以此為契機開始創作；《我獨自一人》描述70多歲女性的獨居生活，主角透過與自己的對話回顧半生，一邊面對老年孤獨生活，一邊又生活得很自由，對話夾雜東北腔，十分具有節奏感。

今年46歲的門井慶喜是群馬縣人，目前定居於大阪府寢屋川市：《銀河鐵道之父》是以日本國民童話作家宮澤賢治的父親宮澤政次郎視角出發的長篇小說，透過父子間的交流、對立，描述出親子關係的樣貌。

值得注意的是，日本知名樂團「世界末日」（SEKAI NO OWARI）鋼琴手藤崎彩織的作品《雙胞胎》，也有入圍本次直木獎候補，一度成為話題，但可惜並未奪獎。

芥川獎與直木獎都是每年頒發2次，上次是在去年的7月19日頒發，芥川獎以鼓勵新人作家為宗旨，是純文學獎的代表獎項，直木獎則是給予已出書的大眾文學作家的一項榮譽的肯定，是大眾文學代表獎項。