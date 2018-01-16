菲國觀光景點馬永火山活動加劇 緊急疏散2萬居民

菲律賓觀光景點馬永火山活動加劇，截至今日上午，菲國當局已強制疏散超過2萬名居民，並將禁止民眾進出的範圍擴大到8公里。（法新社）

2018-01-16 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓觀光景點馬永火山（Mayon Volcano）在14日晚間流出滾滾岩漿，菲國當局立刻疏散約1萬2000人，並封鎖火山周圍6公里內區域。但隨著馬永火山的活動加劇，截至今（16）日上午，已有超過2萬名居民遭強制疏散。

《中央社》報導，菲律賓馬永火山活動加劇，根據菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）今日上午8時發布的通告，馬永火山在過去24小時，熔岩持續從新的火山穹口瀉出，岩漿經過處共發生75次「熔岩陷落」事件。「熔岩陷落」是指熔岩途經之處發生地表陷落現象。

此外，火山暨地震研究所還記錄了9次地震，其中4次伴隨著短時間的「熔岩泉」（lava fountaining）現象，造成高達2公里的火山灰柱，飄向鄰近鄉村。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）發言人馬拉席干（Romina Marasigan）今日表示，截至16日上午，當局將來自5318戶家庭的2萬1823名居民，安置在18個臨時收容所。馬拉席干指出，熔岩泉現象引發火山爆發的疑慮，是救災單位疏散更多居民的主要原因。

火山暨地震研究所今天維持對馬永火山的3級警戒，意味熔岩已升至火山口的位置，火山處於高度不安的狀態，可能在未來幾天或幾週內爆發。當局也將禁止民眾進出的區域，從原先的6公里擴大至8公里，但仍有少數民眾闖入管制區，包括一些為了窺探火山噴發而來的觀光客。