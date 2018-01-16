菲律賓網路媒體批評杜特蒂的 遭吊銷牌照

菲律賓頗具影響力的網路媒體「Rappler」以批評總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）聞名，近日被菲律賓政府吊銷牌照。（法新社）

2018-01-16 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓頗具影響力的網路媒體「Rappler」以批評總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）聞名，近日被菲律賓政府吊銷牌照，當局聲稱其違反外資持有媒體股份的限制；「Rappler」則批此舉是對新聞自由的攻擊。

綜合外媒報導，Rappler於2012年成立，經常發表批評杜特蒂政府的新聞，包括奪取數千人性命的毒品戰爭、批評當局進行法外處決等。杜特蒂視其為眼中釘，他去年稱該公司「完全由美國人持有」，還有美國中情局資助。

菲律賓證券交易委員會（SEC）今日表示，已在11日裁定吊銷Rappler牌照，因為其違反了對外資持有媒體股份的限制，因為eBay創始人歐米迪亞（Pierre Omidyar）創立的基金「Omidyar Network」是Rappler的投資者。

Rappler則堅稱，自己百分之百由菲律賓人持有，並表示SEC吊銷Rappler經營牌照的絞殺令，「對你們、對我們來說意味著，該委員會命令我們關門、停止報導、不再對權力講真話」，並稱就上述裁定提出上訴期間，將繼續運營。

SEC吊銷牌照的舉動也令外界質疑是杜特蒂不滿被批評，下令要媒體關門。杜特蒂今日表示，他從來沒有插手這件事，並控媒體以不公正的報導攻擊他們，「在這個國家，問題不是新聞自由，而是濫用其的菁英和當權者」。

菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）週二上午也駁斥總統支持吊銷牌照、威脅新聞自由的指控。他說，「如果總統想這樣做，他大可派出軍隊到他們的辦公室，關閉他們，這是其他政權的作法，但總統從來沒做過這種事。」