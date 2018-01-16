鄉民實施「制裁」？ 肉搜摔狗惡婦 灑冥紙潑漆威脅樣樣來

2018-01-16 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕日前在中國成都，一名21歲的吳姓女子養了半年的柯基犬「萊恩」走失，後來得知愛犬輾轉到了一名34歲的何姓女子家中。雙方聯繫上以後，對方遲遲不肯將萊恩歸還原主人，最後竟還將可愛的萊恩從6樓高的地方狠狠摔死，引發中國網友群情激憤，發動肉搜揪出這名狠心摔狗的何女及其丈夫，包括了姓名、年齡、住址、工作單位等等，隱私全無，甚至還有網友到何女家中噴漆，威脅他們消失。

根據外媒報導，柯基犬萊恩走失後，身為主人的吳女心急如焚，後來得知愛全被何女帶走。吳女透過微信聯絡上何女後，對方一直不肯歸還萊恩，三番兩次利用萊恩來向吳女索討「報酬金」，而且何女態度惡劣，不時威脅吳女「要殺狗來吃」，忍無可忍的吳女在本月9日將對話內容與遭遇貼到網上要網友評理，何女得知此事後十分不滿。

吳女最後夥同好友和警察到何女住家樓下，沒想到卻看見讓她心碎的一幕，萊恩躺在公寓樓下，嘴角有血，在地上抽搐著，緊急送醫後還是死亡，後來何女也承認狗是她摔的。事件在網路上瘋傳以後，網友們開始激烈撻伐何女，還發起肉搜行動，11日就有許多網友發送怒罵簡訊給何女，連同何女和丈夫的身分證照片、電話等等有關他們的大小事都被揭露出來，鄰居也紛紛要何女「滾出這個社區」！

儘管隔天（12日）何女到警察局向吳女道歉，何女丈夫卻不同於妻子，反而說要到法院告吳女洩漏個資。此舉讓網友更加惱怒，直接到何女家門口擺放喪禮用的花圈，還灑冥紙、點蠟燭、潑漆、丟垃圾，甚至直接要脅人身安全。

這起事件演變到後來，各界開始激烈辯論這到底是「鄉民正義」還是「鄉民霸凌」？律師周茂梅指出，先不論何女本人是否犯罪，任何人都無權公開他人的隱私，即使是被害者。另名律師邢連超也說，吳女可以向何女索賠，但網友肉搜的行為明顯已經觸法，恐涉嫌了洩露公民個人訊息罪。