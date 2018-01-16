印尼證交所崩塌影片曝光！ 數十人瞬間墜落

印尼證交所崩塌影片曝光。（圖擷自YouTube）

2018-01-16 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕印尼雅加達證交所昨天（15日）發生坍塌意外，數十人站在2樓走道時，夾層竟然坍陷到1樓，讓大批人群當場墜落，驚悚影片如今曝光。

從影片中可以看到，一批似乎是在參觀大樓的學生，當時正擠在走廊上，結果走道地板無預警地崩塌，全部的人都重重摔了下去。

據《紐約郵報》報導，一名學生透露，走道塌陷時他聽隆隆響的聲音，但並不是爆炸聲。這起意外造成至少77人受傷，沒有人員死亡。

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