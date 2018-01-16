文在寅謝川普促會談 北韓：再舔主人我就不參加奧運！

北韓官媒體砲轟文在寅對川普「卑躬屈膝」，是為安撫主人怒火的「可憐醜態」，同時也警告南韓，北韓有不參加平昌奧運的可能性。（資料圖，路透）

2018-01-16 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅日前在記者會上感謝美國總統川普，大讚是川普的強硬促成兩韓會談，對此北韓官方媒體在14日猛烈砲轟文在寅「卑躬屈膝」，稱這是為安撫主人怒火的「可憐醜態」，同時也警告南韓，若南韓試圖主導北韓放棄核武，「該清楚我國的奧會代表團仍然還在平壤」，點出不參加平昌奧運的可能性。

綜合媒體報導，北韓官媒《朝鮮中央電視台》在名為「南韓不該搞錯」的報導中開炮，除了收回稱文在寅為總統的說法，改回過去的「南朝鮮當局者」外，還痛批文在寅將南北會談的實現歸功給川普是「卑躬屈膝」。報導稱美國表面上支持歡迎兩韓對話，事實上卻心慌意亂，而文在寅褒揚川普的言論，是為了安撫主人怒火的「可憐醜態」。

報導中痛批，文在寅稱兩韓對話是為無核化提供對話平台的說法是「糊塗詭辯」，「這種在和解階段出現的潑冷水，實在令人啞口無言且失望。我們將積極努力改善南北關係，但不會忽視任何潑冷水的惡劣行為」，同時也警告南韓：「若南韓試圖主導我國放棄核武，也該清楚我國的奧會代表團仍然還在平壤」，首次點出北韓不參加平昌奧運的可能性。