不再害怕流感？ 流感萬能疫苗最快2023年問世

Vaccitech研發的萬能流感疫苗，最快2023年問世。（圖擷自Vaccitech網站）

2018-01-16 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕「流感萬能疫苗」將問世了！Google母公司Alphabet旗下的創投公司GV及紅杉資本中國基金，投資英國企業Vaccitech研發全球第一款可對抗所有類型流感的萬能疫苗，目前已完成第一階段臨床試驗，預計最快2023年推出。

Vaccitech宣布，已籌得2000萬英鎊資金，目前第一階段臨床試驗已通過，萬能疫苗最快2023年就能推出，將有望解決疫苗短缺和失效問題，並防止1918年造成多達1億人死亡的西班牙大流感重現。

整個階段的臨床試驗將歷時2年進行，預估將有2000名病人參與，團隊也將針對「中東呼吸綜合症」（MERS）疫苗臨床測試，並研發一款前列腺癌疫苗，配合免疫治療藥物使用。

Vaccitech行政總裁伊凡斯（Daniel Evans） 表示，若完成中期臨床試驗，將不難尋找下階段的合作夥伴，以進行最終的第三階段測試。他進一步表示，目前初估疫苗可以持續2至3年以上，不過實際情況真的很難講，因為疫苗還在試驗階段。

由於現在流感疫苗需每年更換，醫學界希望能研發出萬能疫苗，此次Vaccitech研發的新疫苗有別於以往使用抗生素對抗病毒，改透過刺激免疫系統來增強T细胞，加強對病毒殺傷性，T細胞可以幫助打擊一種以上的流感病毒。