霧炮車、塞棉紗… 中國官員抗霧霾出怪招「騙自己」

北京長期空氣品質不佳。（法新社）

2018-01-16 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國霾害嚴重，許多中國環保官員為了控制空污數據，有官員用「霧炮車」干擾空氣質量監測器，另外還有官員用棉紗把空污採樣器堵住，企圖干擾數據，專家對此舉批評，這樣做等於為監測站「戴口罩」，目前這些作弊的官員已被懲處，分別被判有期徒刑1年3個月到1年10個月不等。

《BBC》報導，中國官員監測霾害出奇招，江西、河南、北京官員竟出動「霧炮車」，北京官員用該車對著監測點噴霧，以影響環境監測數據，廠商甚至把該車吹噓成「治霾神器」，聲稱能透過高壓將水化成霧，吸附空氣中的粉塵，增加它的體積和重量，再降到地面。不過做法遭到中國科學院大氣物理研究所研究員王躍思打臉，認為方法「治標不治本」，無助根本上解決空氣污染的問題。

西安則有官員在採樣器上塞了棉紗，等於為監測站「戴口罩」干擾數據採集功能；另外在廣州、北京等城市甚至把空氣質量監測器設在公園等地，被媒體質疑故意避開馬路等被視為污染較嚴重的地方。

針對質疑，中國環保部環境監測司副司長吳季友回應說，選址要考慮城市的規模，還要考慮「經濟和技術條件的要求」。官媒《人民日報》也引述專家解釋，採集口應避免車輛排放等污染源直接干擾監測點，因此才把採集口應設在距離道路數十米外。