生態浩劫！中國船撞伊朗油輪 漏油擴及130平方公里

專家表示這是「史上最嚴重的一次凝析油外漏事件」，且各國均缺乏處理經驗，將對海洋生物造成長期傷害。（美聯社）

2018-01-16 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕載有13萬6千噸極輕質原油（凝析油）的伊朗油輪桑吉號（Sanchi），6日與中國貨船「CF Crystal」在東海發生對撞，造成桑吉號全船傾斜失火，32名船員因此受傷、3名船員死亡。而桑吉號漏出的凝析油延燒長達一週，並擴及約130平方公里的海面，環境專家認為這對海洋生物將會是巨大的傷害。

據《法新社》報導，桑吉號油輪在事故發生後船上30名伊朗籍和2名孟加拉籍船員下落不明，並發現3名船員的遺體。而據中國交通運輸部昨（15）日指出，桑吉號漏出的油仍在燃燒，現場出現長約18.5公里，寬7.4公里的油汙漂浮在海面上。

駐阿拉斯加的漏油問題專家斯坦納（Richard Steiner）指出，這是「史上最嚴重的一次凝析油外漏事件」，因為至今的漏油事件中，通常外流的油不超過一噸，更何況此次涉及13.6萬噸。加上考量到桑吉號燃燒達一週，其貨艙與燃油庫應該已殘破不全，油料均已全數外洩。而即使假設桑吉號流出的油只有原先的20%，其規模也可堪比1989年的阿拉斯加港灣漏油事件。

斯坦納也指出，凝析油中的碳氫化合物將造成海洋生物死亡，或是生理、生殖障礙與慢性疾病，更糟的是，凝析油汙染的海域是不少大型魚類的產卵地，其魚卵與幼魚也將接觸到有毒物質。「漏油可能只持續數月，但對海洋生物的傷害會更漫長」。

據《BBC》報導，南安普敦大學國家海洋中心的西蒙．博克索爾（Boxall）指出，凝析油不會浮於水面形成油層，而且比原油更容易與海水混合，不能用「圍油法」阻止擴散，也沒辦法輕鬆的舀走，更糟的是，全球各國都相當缺乏處理凝析油外漏的經驗。「一旦凝析油流入海洋就很難清理，只能等待自然稀釋或揮發。」