中國對外國企業「獵巫」 英媒：習近平要求忠誠...

達美航空中國官方網站，將台灣、西藏列為國家，引起中國官媒注意。（美聯社）

2018-01-16 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國監管單位最近對外國企業進行「獵巫」行動，包括澳洲航空、萬豪、ZARA等把西藏和台灣標記為獨立國家的公司，最近都遭到點名，英國《金融時報》報導分析，這反映出中國國家主席習近平要求「忠誠服從」的政治氛圍所致。

最近多家外國企業被發現把港澳台和西藏列為國家，都遭到中國當局點名，最後迫於壓力，只好屈服中國市場公開道歉並修正官網，企業顧問公司Trivium China經濟學家卜安德（Andrew Polk）認為，「忠誠已經被列為跨國企業的首要條件，這都和習近平所創造的新政治氣氛有關。」

不過卜安德認為，「這種政治氣氛下，完全的服從和忠誠是辦不到的，因為你所做的任何事，都可能被認為破壞原則、違法，或是傷害中國人民感情。」他進一步強調，此現象顯示出，中國各主管單位正在互相競爭，看誰最能嚴格執行網路安全法，向長官展示「我們正保護國家核心利益」。

台灣官員接受英國媒體採訪時也指出，中國此舉並沒有使台灣人民對北京更信任，「台灣無疑是一個國家，在官網上把台灣的名字抹掉，不會抹去我們在世界上的存在。」