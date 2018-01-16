兩韓破冰之際...美軍被爆悄悄練兵中 隨時與北韓開戰

美軍上個月位於北卡羅萊納州的布拉格堡（Fort Bragg）有48架阿帕奇（見圖）武裝直升機和奇努克貨運直升機進行了演習，練習實彈攻擊下轉移部隊和裝備。（歐新社）

2018-01-16 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓日前破冰，並將一起參加平昌冬季奧運，昨天兩韓代表也聚集在板門店討論表演事宜，美韓軍演也延後至平昌冬奧後，不過現傳出美軍在這段期間悄悄練兵，為可能爆發的北韓戰爭加強武器部署。

《紐約時報》報導指出，「官兵們都在悄悄為一場他們希望不要到來的戰爭做準備。」上個月位於北卡羅萊納州的布拉格堡（Fort Bragg）有48架阿帕奇（Apache）武裝直升機和奇努克（Chinook）貨運直升機進行了演習，練習實彈攻擊下轉移部隊和裝備。

2天後在內華達州則模擬外國入侵的演習中，來自美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）的119名士兵在黑暗的掩護下從C-17軍用運輸機上跳傘降落。

報導進一步指出，下個月全美的陸軍駐地，將有超過1000名預備役士兵練習如何建立可迅速向海外派軍的機動中心。另外傳出平昌冬奧開始後，美軍可能向朝鮮半島增派特種部隊，這支部隊最終可能成為駐韓特遣部隊，可能類似正在伊拉克和敘利亞作戰的部隊，據傳這支美軍特種部隊這次派駐至南韓是平常的雙倍達200人。