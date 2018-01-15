電子菸流竄校園 強國小學生群聚「吞雲吐霧」

中國江蘇省一間文具店竟向小學生販售電子菸，不少學生會在下課後聚在一起「吞雲吐霧」，家長們看了氣得向媒體投訴。（示意圖，美聯社）

2018-01-15 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省一間國小附近的文具店，竟偷偷向小學生販售電子菸，不少學生更是會在下課後聚在一起「吞雲吐霧」，家長們看了氣得向媒體投訴。

綜合媒體報導，江蘇揚州市一名蔣媽媽表示，日前經過老師通知，得知自己就讀小學六年級的孩子竟然在學校抽電子菸，在訓斥與詢問後，更發現該產品在校門口的文具店就買得到，不少同學也都買過，還會送給別人當生日禮物。

據查，這種電子菸一支10元人民幣（約46元新台幣），比正常香菸長一點，有好幾種口味。蔣媽媽指出，聞上去香精味很濃，能吸出大量的水果味煙霧，而學校門口竟然能買到這種東西，「這不是在誘導孩子抽菸嗎？」

另一間文具店也透露，之前賣過一陣子這種水果菸，來購買的大部分都是國小高年級學生，雖然不是真正的香菸，但抽起來很逼真，海綿狀的一頭可以用嘴巴吸，另一頭有一個灰色的點，吸的時候會發亮，還會產生煙霧。

部分小學生甚至表示，幾乎所有同學都知道這個東西，大部分人下課就聚在一起抽，對著人吹就能聞到香味，覺得很有趣。

對此，蘇北醫院呼吸內科醫師表示，該產品雖沒有尼古丁，但學生群體吸食，在同儕間仍會互相影響，甚至會變成真正的「菸民」。

揚州大學化學化工學院教授景崤壁也補充，這款電子菸含有甘油和丙二醇，而丙二醇具有低毒性，對人體健康存在隱患，但是最危險的可能是裡頭不知名的水果味香精，在工業上，香精的種類非常多，但大部分都沒有經過人體檢驗和測試，是否可食用還不確定。

經過執法單位的調查後，這些店家都已被勒令下架相關產品，但是電子菸屬於新興產品，不屬於菸草製品，也不屬於食品藥品，目前沒有專門的部門與法規進行監管或開罰。