不簽聯署書「期末考就GG」 俄傳學生被迫支持普廷

俄羅斯總統大選在即，近日有人爆料有大學脅迫學生簽名普廷聯署書，不簽的話期末考「GG」。（法新社）

2018-01-15 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統大選在即，現任總統普廷因脫黨競選這次大選，他必須依規定在各地蒐集30萬份聯署單。近日傳出聖彼得堡有學生被迫簽名聯署，不然期末考會「GG」。貼文經媒體報導，引起外界撻伐。

據俄羅斯媒體報導，俄羅斯時間11日，鮑里索娃（Oksana Borisova）在社交媒體Vkontakte貼文爆料，聖彼得堡彼得大帝理工學院（SPbPU）1年級學生拿到普廷的聯署單，他們至少得蒐集14個簽名支持普廷，不然期末考分數會「GG」。學生因為害怕爆料後果，向鮑里索娃要求匿名爆料。

貼文一出引起外界撻伐，聖彼得堡彼得大帝理工學院的副校長庫茲涅佐夫（Dmitriy Kuznetsov）接受採訪表示，在學校從事任何政治活動是禁止的，他相信沒有任何班級會被迫做這種事。

隨著總統大選逼近，此類事件越爆越多。俄羅斯西南方斯塔夫羅波爾地區（Stavropol）的大學也有人向俄羅斯選委會投訴，學校要求學生簽普廷連署書。事後，選委會出來澄清此事是烏龍一場，「並沒有人給學生這樣的任務」。

普廷去年底向俄羅斯選委會遞交文件成為獨立參選人，依規定他得在俄羅斯各地蒐集30萬份連署簽名，12日競選總部發言人康德拉雪夫（Andrey Kondrashov）表示，他們已經蒐集到超過40萬份連署簽名。