16歲少女不畏低溫挑戰南極成功 破多項世界紀錄

16歲少女哈瑪斯特11日完成征服南極的創舉，打破多項世界紀錄。（圖截自哈瑪斯特IG）

2018-01-15 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕正值青春年華的16歲，1名澳洲少女哈瑪斯特（Jade Hameister）挑戰征服南極點，她拖著近100公斤的裝備，忍受低溫凍風，終於在澳洲時間11日成功抵達。她打破多項世界紀錄，成為史上最年輕、成功挑戰滑雪到南極的女性。

綜合外媒報導，征服南極點是多數人的夢想，來自澳洲漢普頓（Hampton）哈瑪斯特與她的父親及專業團隊，1行人從南極洲的阿蒙森海岸（Amundsen Coast）出發，沿著橫貫南極山脈（Transantarctic Mountain Range）中的1條新路線，耗費37天完成長達600公里的極地跋涉，他們於澳洲時間11日，抵達阿蒙森－斯科特南極站（Amundsen-Scott Station）。

哈瑪斯特成功打破多項世界紀錄，包括成為最年輕在沒有補給和輔助的條件下完成探險的女性（也是澳洲第1位女性）、首位從新路線抵達的女性、首位滑雪經過未知路線的女性等紀錄。

「這太特別了，但感覺很不真實。」當哈瑪斯特完成壯舉時，她透過衛星電話接受採訪表達自己的喜悅，回憶路途遭遇的種種，「可怕的逆風」、零下負50度的低溫的極端氣候。同行、有多次經驗的領隊也覺得這是「最艱辛的一次」。雖然哈瑪斯特曾一度質疑自己的能力，但她秉持保持樂觀，努力前行」的信念，堅持走到南極點。

哈瑪斯特曾在14歲、15歲時，成為史上最年輕的北極（North Pole）及格陵蘭島（Greenland）徒步登陸者，加上這次成功挑戰南極，讓她實現長久以來的夢想：決心成為完成「Polar Hat Trick」挑戰（即滑雪到北極、格陵蘭島和南極）最年輕的人。