阿拉伯世界緊張加溫 阿聯控客機被戰機攔截 卡達否認

2018-01-15 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國今（15）日表示，卡達一架戰機在國際空域攔截一架阿聯商業客機；卡達當局立即否認這項指控，阿聯2大航空公司也拒絕立即發表評論。

報導指出，阿聯的說詞可能進一步加劇卡達與4個阿拉伯國家的緊張關係。卡達危機始於去年6月，巴林、埃及、沙烏地阿拉伯和阿聯，聲稱卡達支持極端分子、與伊朗聯繫緊密，因此切斷卡達陸海空交通。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）週一指出，阿聯民航總局（GCAA）上午收到消息，一架正常執飛前往巴林麥納瑪（Manama）的民用客機被卡達戰機升空攔截；「這架飛機是在一條已知航道上定期飛行，符合所有必要、國際認可的批准和許可。」當局拒絕空中交通面臨這種威脅，並將採取一切必要法律措施來確保民用航空的安全保障。

《美聯社》報導，卡達當局立即否認這項指控，政府發言人阿賽尼（Saif Al Thani）表示，這「完全不是事實」。他表示，會在週一稍晚發表詳細說明。阿聯2個主要國營航空，總部設在阿布達比的阿提哈德航空（Etihad）和總部設在杜拜的阿聯酋航空（Emirates）都拒絕置評。

美軍駐卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）空軍司令部發言人皮卡特（Damien Pickart）也表示，沒有涉及商用飛機事件的報告，但皮卡特也說，美軍部會例行監視卡達空軍的飛行和動向。