憂中共勢力滲透校園 美名校拒中國統戰機構捐款

德州大學奧斯汀分校拒收中國統戰機構捐款，不僅影響中國未來對美國高等教育機構的捐款行為，也表現出力抗中共勢力滲透自由社會的反擊。（路透）

2018-01-15 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中共當局積極滲透國外大學，傳出派人在國外大學成立一個中共黨支部，除此之外，也藉由外圍組織捐獻來拓殖影響力，德州大學奧斯汀分校（University of Texas in Austin，簡稱UT）警覺此風險，拒絕接受由中國政協副主席董建華擔任主席的香港「中美交流基金會」捐款。

據《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）報導，在學術界享負盛名的美國德州大學奧斯汀分校，日前拒絕香港「中美交流基金會」的捐獻，該校在去年8月成立「中國公共政策中心」，該中心提議讓「中美交流基金會」成為主要捐款人，但「中美交流基金會」的主席董建華，是中國人民政治協商會議（政協）主席，此身分引起許多教授質疑，校長芬維斯（Gregory Fenves）隨即展開調查。

芬維斯校長與許多專家評估後認為，接受「中美交流基金會」的獻金，恐會影響該校的學術誠信，以及承擔中國學術過度滲透的風險。

羅金稱，中國人民政治協商會議與中共中央統一戰線工作部（統戰部）息息相關，為主導中國對外國影響力的兩大統戰組織；前美國情報分析師馬提斯（Peter Mattis）稱，中共的「統一戰線」活動，以毛澤東的話來說，就是「團結黨的朋友打擊黨的敵人」，在美國大學內，絕對不容許有中國統戰活動出現。

報導指出，「中美交流基金會」之前已為美國多間知名學術機構的研究出資，該基金會一名發言人宣稱，該基金會並非中國政府代理人，而是由深信美中良好關係「對全球福祉至關重要」的私人捐款者所贊助。

共和黨友台參議員克魯茲（Ted Cruz）也十分關心此事，特地致函給德州大學奧斯汀分校校長，指若接受「中美交流基金會」捐款，恐為中國散播政治宣傳鋪路，有損該校信譽；克魯茲明言，「中美交流基金會」與中國統戰部是中共「內部極權主義」的對外窗口，讓這些機構染指德州大學奧斯汀分校的教育體系，恐導致該校受到「不當的外國影響」。

芬維斯校長回函表示，在收到參議員的警告前，該校就已決定拒絕中美交流基金會對「中國公共政策中心」的捐款，由於接受該組織捐款「可能帶來潛在利益衝突，或限制學術自由及思想交流」，德州大學奧斯汀分校同時宣布，將全面禁止「中美交流基金會」對該校的一切捐款。

羅金讚揚，德州大學奧斯汀分校的決定具有指標意義，不僅影響中國未來對美國高等教育機構的捐款行為，也表現出力抗中共勢力滲透自由社會的反擊。

馬提斯也認為，這是美國大學拒收與中共統戰機構有關的獻金首例，德州大學奧斯汀分校的調查以及處理，是其他機構值得效法的模範。