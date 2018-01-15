東海油輪攜大量燃油爆沉 恐衝擊海洋生態數十年

「桑吉號」連同所載的大量凝析油沉沒，油料在海底緩慢洩漏，污染深層海水和海底沉積物，數百公里範圍內恐長期禁止捕魚。（路透）

2018-01-15 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕在巴拿馬註冊、隸屬伊朗公司的油輪「桑吉號」（Sanchi）6日晚間在東海海面與一艘香港貨輪發生相撞，「桑吉號」頓時陷入一片火海，在延燒逾7天後，昨（14日）油輪爆沉，恐衝擊東海生態環境。

綜合中國媒體報導，延燒逾7天的「桑吉號」在昨中午突然發生爆燃，烈焰衝天，隨後整船沉沒，僅剩的油輪殘留物和殘油仍在燃燒，並在海面上形成了10平方公里的油污帶，溢油情況非常嚴重，中國監測人員在事故周遭海域採樣化驗結果顯示，石油類物質濃度開始飆升。

「桑吉號」火勢之所以一發不可收拾，除了船上載有13萬6千噸的極輕質原油「凝析油」外，還有油輪本身油箱所攜的近千噸重柴油。

有外國專家警告，「桑吉號」連同所載的大量凝析油沉沒，那麼就相當於在海床上放了一個慢慢釋放凝析油的定時炸彈，油料在海底緩慢洩漏，污染深層海水和海底沉積物，將會對周邊海洋生態環境產生十幾年甚至幾十年的長久影響，這一地區的數百公里範圍內可能會長期禁止捕魚。

至於油汙有無可能影響我國近海，據《中央社》報導，行政院環境保護署水質保護處處長葉俊宏指出，由於桑吉輪漏出的油為凝析油，漏出後容易揮發、燃燒，加上桑吉輪爆炸地點在東海，與台灣有500多公里距離，依據目前觀測來看，對台灣不會有直接影響。

台大海洋研究所所長詹森則說，他認為現階段看來，油汙最有可能往北、東擴散，不過仍不排除部分油汙隨冬季中國沿岸流一路推送到台灣西部、東部海岸，抵達時間約在30天至60天不等，恐造成海洋汙染，導致漁產受波及，這是最壞狀況，但機率不高，約在10%以內。

救援人員日前冒險登船，回收船上黑盒子，還發現2名罹難船員遺體，目前仍有29人下落不明，伊朗政府宣布「桑吉號」全船無人生還，伊朗總統已致電慰問船員家屬，並承諾調查事故原因。