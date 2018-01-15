愛犬家門口酣睡 老虎悄悄咬走打牙祭

印度發生老虎咬走寵物犬的事件。示意圖，非當事老虎。（路透）

2018-01-15 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕愛犬在家門口被老虎叼走，這樣的事情難以想像，卻真實發生在印度，監視器拍下這嚇人第一幕。

《Oneindia》報導，印度中部馬哈拉施特拉邦近日傳出寵物失蹤案件，監視器畫面揭曉答案，竟是有老虎在深夜中，靠著貓科動物走路無聲的狩獵本事，悄悄地接近在家門口酣睡的寵物狗，狗狗驚醒但來不及反應，被老虎一口叼住快速帶走。報導指出，過往該地區也發生過數起野生動物進入人類居住地區的事件。