神交18世紀海盜 北愛婦人公海嫁鬼魂

45歲婦人嫁給了18世紀海盜鬼魂，據說新郎酷似電影《神鬼奇航》中的海盜傑克。（取自《Triangle News》）

2018-01-15 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕北愛爾蘭45歲婦人阿曼達蒂格（Amanda Teague）日前在愛爾蘭公海一艘船上，經親友見證下結婚，但特別的是，新郎無法出聲，而是透過靈媒表達「我願意」，因為婦人委以終身的對象是18世紀已死的海盜鬼魂。

《每日郵報》報導，本身以裝扮成電影《神鬼奇航》（Pirates of the Caribbean）中的傑克史派羅（Jack Sparrow）船長為業的阿曼達，已有5名子女，2年前花了4000英鎊變裝成傑克船長，海盜式的辮子、鍍金的牙齒，甚至還有像酒醉水手那樣的紋身。

阿曼達在公海穿著傳統白紗嫁給了從未見過的「丈夫」，婚戒結合了黃銅與白金，因為傑克不能戴戒指，所以戴在婚禮上的蠟燭來代表他。

據說，2人自2014年「神交」，熱戀2年後訂婚，就像普通情侶般地約會、爭吵甚至親熱。

與阿曼達心靈相犀的丈夫，是早在1700年代，因海盜罪行被處死的海地海盜。她認為另一半，擁有黑頭髮、皮膚黝黑，與傑克長得很像。

2人在婚禮結束後，一起買了一間套房，而傑克無力支付任何費用，但他幫助選擇了房產，並對室內設計有所投入。

45歲婦人嫁給了18世紀海盜鬼魂。（取自《Triangle News》）

45歲婦人披白紗在公海嫁給了18世紀海盜鬼魂。（取自《Triangle News》）

新娘的親友，將婚戒戴在蠟蠋上，用蠟蠋代表新郎。（取自《每日郵報》）

阿曼達（右）花了4000英鎊裝扮成海盜傑克。（取自《Triangle News》）