卡達一王室成員稱遭阿聯軟禁 阿聯駁斥

2018-01-15 05:04

〔中央社〕卡達王室一名流亡海外的爭議成員，今天聲稱他遭阿拉伯聯合大公國軟禁，但很快就被阿聯的反恐官員駁斥。鄰邦指控卡達資助恐怖主義，去年與卡達斷交，當地仍處外交僵局。

法新社報導，鮮為人知的卡達王室成員阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Ali Al-Thani），被一些人視做卡達領導階層的潛在挑戰者。

據網上流傳及半島電視台（Al-Jazeera）播放的影片，阿布杜拉坐在一張扶手椅，聲稱「害怕有些對我不利的事將發生，然後把責任推到卡達頭上」。

阿布杜拉說：「我應阿聯王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）之邀到阿布達比作客，但現在不再是客人，而我被軟禁了；我要說清楚，卡達的人是無辜的，穆罕默德才該為我發生的事負完全責任。」

不過阿聯的反恐首長努艾米（Ali Rashed al-Nuaimi）在推特表示，是阿布杜拉以「自身安全」為由，要求留在阿聯。

努艾米寫道：「一名可靠的消息來源證實，阿布杜拉若想離境，完全有離開的自由，想到哪都行。」

沙烏地阿拉伯、阿聯、埃及、巴林等國指控卡達支持伊斯蘭極段分子和與伊朗關係密切，去年6月紛與卡達斷交，但卡達否認相關指控。