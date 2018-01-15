夏威夷誤發飛彈警報 可能無防錯機制

2018-01-15 03:52

〔中央社〕美國夏威夷州昨天誤發彈道飛彈將來襲的烏龍緊急警報。美國國土安全部長今天表示，民眾仍應信任政府的警報系統；但聯邦傳播委員會初步發現，夏威夷似乎沒有防錯機制。

美聯社報導，聯邦傳播委員會主席裴伊（Ajit Pai）今天在一份聲明裡指出，聯邦傳播委員會（FCC）已展開調查，但目前蒐集到的資訊顯示，夏威夷州政府似乎沒有適當的防護措施，以防止這類誤報發出。

法新社報導，夏威夷當地時間13日上午8時發出錯誤的飛彈來襲警報，卻花了近40分鐘才補發正確的澄清訊息。夏威夷州長表示，他們沒有自動取消錯誤警報的機制，意味需透過人工才能補正。

美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）今天接受福斯新聞（Fox News）訪問時，敦促民眾不要因此產生任何錯誤結論。

尼爾森說：「我會痛恨任何人不遵從政府系統發出的警報，人們可以相信政府的各種系統，我們每天都會測試，夏威夷這次是個非常不幸的失誤，但這些警報系統不可或缺，分分秒秒都能救人一命。」尼爾森表示，國土安全部會與夏威夷當局一同努力，確保絕不再發生烏龍。

民主黨籍聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）表示，這次誤報凸顯一個更廣泛的議題，即意外核戰的風險。

加巴德在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）說：「我們必須了解問題的根本，為何夏威夷與美國民眾今日會面臨北韓的核子威脅？總統最迫切該什麼事以杜絕這個威脅？我已呼籲川普總統，直接與北韓談判。」