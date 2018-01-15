菲國5.1地震 暫無災損

2018-01-15 01:28

〔中央社〕美國地質調查所（USGS）表示，菲律賓在14日深夜發生規模5.1的地震，位置約在呂宋島八打雁（Batangas）西南西方約64公里處。

路透社報導，菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）測得的規模為5.2，並表示應不致造成損害，但不排除後續仍有餘震。

USGS表示，地震發生時間是當地時間14日晚間11時49分，地震深度約為34.7公里。