瑞媒刊谷瑞生專文 M503航線傷兩岸關係

2018-01-15 00:14

〔中央社〕瑞士「巴塞爾日報」13日刊登駐瑞士代表谷瑞生專文，強調中國大陸片面啟用M503等航線傷害兩岸關係，另籲北京政權不應僅做中國夢，應對區域穩定與和平作出貢獻。

駐瑞士代表處今天表示，瑞士巴塞爾地區權威德文「巴塞爾日報」（Basler Zeitung）13日在國際版刊登谷瑞生專文，文章標題為「來自台灣的新年期待-讓我們一起向中國大陸呼籲」，向瑞士說明台灣政府對中國大陸片面啟用M503等爭議航線案政策及立場。

谷瑞生專文指出，台灣為中國大陸最大外來投資來源，每年500萬人次前往中國大陸，來台陸客有300萬，總統蔡英文表示，台灣重申「善意不變，承諾不變，不會走對抗老路，但也不會向壓力屈服」，基本原則是維持現狀及確保台海和平。

專文指出，兩岸雙方應珍惜既有成果，繼續向前邁進突破，可惜中國大陸自1月4日片面啟用M503及W121、122、123等航線，其中M503航線過於接近台灣海峽中線，因此具有爭議性，在中國大陸近年軍事擴張之際，啟用這4條航線將傷害兩岸關係及損害東亞飛航安全，台灣政府已立即嚴正要求停止使用相關航線，並儘速展開對話協商。

谷瑞生向瑞士各界說明，中華民國（台灣）是聯合國創始會員國，並為5個常任理事國之一，1971年退出聯合國，然而自始為一獨立主權國家，台灣雖不是國際民航組織（ICAO）會員，但國際社會應認清中國大陸背後目的。

他強調台灣不是中國大陸敵人，呼籲北京政權不應只想到中國崛起及做中國夢，而應扮演該地區建設性和平促進者角色，並對世界及東亞穩定與和平作出貢獻。