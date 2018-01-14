40名學生自拍擠同側釀禍 船難3死5失蹤

印度日前驚傳有40名學生翻船意外，造成3死5失蹤。（路透）

2018-01-14 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）濱海小鎮的附近海域，當地時間13日，傳出1起40名學生搭乘渡船不幸意外翻覆。目前已有32人獲救，3人死亡，5人失蹤。據獲救學生表示，釀災原因竟是學生們擠在同一側自拍。

綜合外媒報導，翻船地點距離印度孟買約135公處的濱海小鎮達哈努（Dahanu），當地KL Ponda高中的40名學生，昨日搭乘私人渡船「達哈努女王號」（Dahanu Queen），不幸傳出翻船意外。獲救女學生薛克（Moshudi Pervez Sheikh）回憶當時表示，「船上的同學全部移動到船的一側，忙著拿手機自拍，導致船隻傾斜最後翻覆，同學們沒穿救生衣紛紛落海」。

印度警方表示，3名死者中年紀最小僅17歲，5人下落不明，傷者及船員已經被送往達哈努當地醫院治療。同天稍晚，警方逮捕船主狄拉傑（Dhiraj Ambire）、負責開船的培斯（Parth Ambire）和船員瑪漢卓拉（Mahendra Ambire），以助釐清案情真相。

報導也提到，類似事故經常發生，印度許多偏遠地區的渡船建造並不完善，也沒有提供救生衣，甚至常常超載客人。據官方統計去年11月，16人在印度東南部安得拉邦（Andhra Pradesh）的沉船意外中身亡。

不僅渡船問題，印度年輕人沉迷自拍，導致釀災的案件層出不窮。據美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）和德里英達拉普拉薩資訊研究所（Indraprastha Institute of Information）調查研究顯示，2014年3月至2016年9月期間，印度因自拍致死的人數，占全球自拍致死人數6成，位居全球之冠。