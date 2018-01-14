加密貨幣漲幅前10名 比特幣落榜 最厲害的是它！

2018-01-14 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕比特幣竟然並非最有賺頭的加密貨幣？有外媒報導，比特幣甚至沒有進入世界加密貨幣表現最亮眼的前10名，瑞波幣（ripple）在2017年度漲幅高達36000%，其市值甚至在2018年初達到1000億歐元（約台幣3.6兆元）。

根據《法新社》報導，瑞波幣（ripple）在2017年的表現亮眼，除了漲幅達360倍，其2018年初3.6兆台幣的市值，更與法國美妝大廠萊雅（L'Oreal）並駕齊驅，風險投資公司「Blockchain Partners」創辦人之一的史達其辰科（Alexandre Stachtchenko）表示，「曾有媒體報導，有100間金融機構要採用瑞波幣的系統，造成它價格狂飆」。

但加密貨幣投資公司「Eureka Certification」創始人大衛（Alexandre David）卻認為，使用瑞波幣的技術框架跟使用瑞波幣本身是兩回事，因此瑞波幣的崛起應該被認為是「純粹的投機」；其他專家則指出，瑞波幣的市場滲透率薄弱，有60%至80%的瑞波幣掌握在15人的寡頭裡，當中包含瑞波幣的共同創始人克里斯．拉森（Chris Larsen）。

由時年19歲的工程師在2009年開發出來的以太幣，則被視為加密貨幣中的後起之秀，目前已有40種加密貨幣市值超過台幣360億元，比半年前增加33種，為了頭角崢嶸，各種加密貨幣的創辦人們，始終強調自家貨幣的安全性，卡達諾幣（Cardano）就是其中之一。

史達其辰科認為，加密貨幣不可能在所有投資商品中成為最好的；許多金融家或老牌銀行，以及各國家的監管機構也不斷鄭重警告投資界「不要投資加密貨幣」，就連傳奇投資人沃倫·巴菲特（Warren Buffett）都表示，加密貨幣會「窮途末路」，並表示自己永遠不會挹注資金投資加密貨幣。