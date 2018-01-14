零下30度不加錢就沒雪衣！ 黑龍江導遊直言「宰羊」

2018-01-14 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來爆出黑龍江雪鄉民宿宰客，雖然官方下令整頓，風波仍未平，有遊客反映，參加雪鄉旅行團竟被導遊強迫推銷套票，並稱如果不買就沒有雪衣禦寒，女導遊還說，出門玩不是錢受罪，就是人受罪。

中國媒體報導，「梨視頻」今（14）日曝光這段女導遊「宰客」的影片，一群人報名雪鄉2天1夜旅行團的遊客上車後，女導遊表示，雪鄉一年只營業3個月，所有有句話叫做「9個月磨刀，3個月宰羊」。女導遊說：「誰是羊？大家都是羊。」

女導遊隨後開始在車上兜售套票，售價人民幣1680元（約新台幣7900元），除了強調套票如何超值，還說遊客原本繳交的錢交了門票後根本不夠車費，更直接放話稱如果不交錢，在零下30多度的環境就沒有禦寒的雪衣，還恐嚇稱過去有男遊客因此被凍成殘疾、女的不孕。

最後，女導遊給大家2個選擇，出門旅遊要不是錢「遭罪」（受罪的意思），要不是人「遭罪」，就開始收費了，「你要是選擇人遭罪，那你今天可就真遭罪了」。雖然大部分團員都繳了錢，但之後都高呼上當，大多覺得被坑了，因為就算不加錢也可到遊客中心避寒。

雪鄉國家森林公園原名雙峰林場，位於黑龍江省牡丹江市海林市（長汀鎮）大海林林業局雙峰林場，曾是電視節目「爸爸去哪兒」第一季最後一集的拍攝地，成為哈爾濱旅遊的熱門景點之一。

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