女友批梅根「玷汙」皇室 可能讓英獨立黨黨魁被迫下台

英國獨立黨黨魁鮑爾頓（Henry Bolton）的小三女友被揭發批評即將嫁給哈利王子的美國女星梅根．馬克爾（Meghan Markle），會「玷汙」皇室。（路透）

2018-01-14 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕英國獨立黨（UK Independence Party）黨魁鮑爾頓（Henry Bolton）面臨下台壓力，因為他的女友被人爆料，曾批評將嫁給哈利王子的美國女星梅根．馬克爾（Meghan Markle）會「玷汙」皇室。

綜合外媒報導，54歲的鮑爾頓是去年上任的第4位英國獨立黨黨魁，去年耶誕節承認拋棄42歲的第2任妻子，和25歲黨員兼模特兒馬尼（Jo Marney）開展一段新關係，卻導致鮑爾頓的黨魁位子不穩。

馬尼被英國媒體爆出涉及準皇室成員的種族主義言論，她批梅根「黑種美國人」的種子，會「玷汙」英國皇室，甚至帶來「黑人國王」，她還用婊子、愚蠢的小平民等難聽用詞形容梅根。梅根的媽媽是黑人，爸爸是白人。

馬尼還說決不會和黑人發生性關係，因為對方很「醜陋」。這些言論是出現在社群軟體對話中，與她交談的對象告訴她這涉及種族歧視，馬尼則回說「那又如何？」並稱她不希望其他種族侵略她的文化。

這番極具種族主義的言論被揭發後，馬尼已被終止英國獨立黨黨籍。她也發表道歉聲明，對自己驚人的言論至上毫無保留的歉意，並稱自己的言論是刻意誇大的，且被斷章取義。

鮑爾頓則因此面臨下台壓力，英國獨立黨的歐洲議會議員埃瑟里奇（Bill Etheridge）表示，「鮑爾頓辭去黨魁職務的時間已經到了，他必須離開，必須盡速走人，必須盡可能地安靜辭職。」