美國13歲正妹養這寵物好貼心 天天等主人搭校車回家

2018-01-14 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名13歲女孩所飼養的寵物有別於一般的貓、狗，她飼養一隻公雞當寵物，這隻公雞的爪上也覆滿羽毛，而且當牠還是小雞的時候走路時總是用跳的，因此被取名為「青蛙」，青蛙每天都會前去等待搭校車回家的主人，女孩亦會將之抱在懷裡，令網友們感到相當溫馨。

根據《渡渡鳥》報導，美國這名長相甜美的13歲女孩薩凡納（Savannah）養了一隻名為「青蛙」的公雞作為寵物，女孩的母親霍利·伯恩斯（Holley Burns）說，「牠會陪著女兒走向馬路，直到女兒上車後再自己走回來，跟著家庭作息，直到女兒放學，再前去馬路上的下車處等她」。

從影片中能夠看見，青蛙在校車尚未停妥時，就疾步朝向小主人下車處奔馳而去，小主人下車後亦立刻將其抱在懷裡，青蛙則發出相當滿足的鳴叫聲；青蛙是在2017年2月加入位於美國德州亞特蘭大的伯恩斯一家，與普通公雞不太一樣的地方是牠的腳上也覆滿羽毛。

霍利說，當青蛙還是小雞時，「牠就對雞的行為不感興趣，牠對人類的行為感興趣」，不管女兒在從事什麼樣的家務，青蛙總是在旁觀看，甚至跟薩凡納睡覺、形影不離，伯恩斯一家甚至為青蛙開設臉書粉絲專頁，影片上傳短短3天，就突破766萬人次觀看。

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