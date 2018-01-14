假飛彈警報掀恐慌 女大生貼膠帶防輻射

2018-01-14 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕夏威夷當地時間13日，民眾收到夏威夷州緊急事故管理局（Emergency ManagementAgency）發布飛彈來襲的訊息，引起民眾驚恐，不少前往度假的民眾心慌慌，也讓外籍學生嚇得趕緊拿出膠帶，貼滿室內縫隙防輻射。事後當局趕緊聲明是早班人員誤按，虛驚一場，但這件烏龍事件已引起全球關注。

綜合外媒報導，夏威夷居民在當地時間13日上午8點7分（台灣時間14日凌晨2點7分）收到1封手機警訊通知，「彈道飛彈逼近夏威夷，立即尋求庇護，這不是演習。」，隨後警報響起，引起當地民眾驚慌。

經過38分鐘後，上午8點45分（台灣時間14日凌晨2點45分）假警報的訊息傳出，「夏威夷州沒有飛彈攻擊的威脅或危險。重覆，這是假警報。」，緊急事故管理局局長宮城（Vern Miyagi）說明情況，早班工作人員換班時，「有人在電腦上點擊錯誤，誤發訊息」。

假警報訊息引起夏威夷居民不滿，有人憤慨表示，「花了近40分鐘才送出（更正警報）訊息，會讓多少人心臟病發啊？」。假警報不僅造成居民擔憂，前往度假的民眾也收到訊息，有人為逃離夏威夷狂奔到安全庇護所，也有人不知所措的大哭。

假警報消息引起外界關注，媒體爭相報導，有荷蘭媒體報導，1名在夏威夷念書的荷蘭女學生維克（Veerle van Wijk）回憶當時情況，收到警報的室友尖叫聲吵醒她，得知此消息後，一群人跑到地下室防災，維克想到核彈爆發恐會有大量輻射，她拿出膠帶貼滿室內縫隙，防止輻射入侵。事後得知是虛驚一場，維克憤怒的指責，「可能會有人心理創傷」。