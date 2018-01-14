全世界都愛法國長棍！馬克宏支持法國麵包申遺

法國麵包師傅們其發聲，呼籲傳統的長棍麵包也有資格入選聯合國「無形文化遺產」，連法國總統馬克宏都公開呼籲。（歐新社）

2018-01-14 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕受到去年底義大利拿坡里（Napoli）拋披薩餅皮的手藝，入選聯合國教科文組織（UNESCO）「無形文化遺產」名單的刺激，法國麵包師傅齊發聲，呼籲法國傳統的長棍麵包也有資格入選，連法國總統馬克宏都公開表示：「全世界都愛法國長棍麵包。」

綜合外媒報導，法國總統馬克宏12日在總統府愛麗舍宮（Elysee Palace）接見一群資深的麵包師傅，對他們申遺的做法表達支持，馬克宏表示：「法式長棍麵包在全球備受歡迎，我們必須保存其中精髓及專業製作技巧，這就是它應被列入世界無形文化遺產的理由。」

馬克宏強調：「長棍麵包是法國日常生活的一部分，這種麵包本身歷史悠久，陪伴著法國人共度無數個早點、正餐和晚宴。」法國烘焙糕點聯盟首長安賴卡特（Dominique Anract）也稱：「長棍麵包是法國的象徵，就像艾菲爾鐵塔一樣。」

安賴卡特表示，傳統長棍的製作工藝不斷在下滑，超市開始主導麵包市場，但其出售的麵包品質真的很難不讓人憤慨，此次麵包師傅出面申遺，也是希望法國麵包業藉此保持行業的高品質；隨著法國總統公開支持，預料申遺的準備將開始轉為積極。

2010年法國飲食文化就被列入聯合國教科文組織（UNESCO）的「無形文化遺產」名單，包括餐桌禮儀和餐桌佈置以及進餐順序等，以開胃酒開始，以餐後酒結束，中間至少上四道菜：前菜、魚或肉（主菜）、乳酪和甜點。