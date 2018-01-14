日本大學入學考題出現嚕嚕米！ 考生哀鴻遍野

芬蘭嚕嚕米舉世聞名，外型類似河馬，可愛的表情受到不少孩童喜愛。（美聯社）

2018-01-14 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭知名童話故事、動畫角色嚕嚕米，外表像極了河馬，可愛呆萌的外型受到不少人喜愛。不過，日本大學考生可能有不一樣的感覺，因為日本大學入學考試地理B卷，出了和嚕嚕米有關的題目，讓不少人哀鴻遍野，直說自己答不出來。

據《讀賣新聞》報導，這道題目考的是挪威、瑞典、芬蘭等北歐3國的文化相似性與差異性，考生必須選擇嚕嚕米和北海小英雄兩部動畫，互相對應到右邊圖示中的哪種語言。乍看之下似乎是提供了一般人完全無法分辨的北歐語，使得許多人不懂如何解題。

其實題目中已經有了提示，先放上了瑞典動畫和瑞典語的搭配，於是考生只要知道瑞典語法和挪威相近，芬蘭語法則是不同的系統，以及北海小英雄講述的是挪威維京人，而嚕嚕米則來自芬蘭，就能輕鬆選擇北海小英雄要對應到A，嚕嚕米則對應到B。

有日本專科老師針對此題表示，若學生了解瑞典與挪威之間的文化相似性，那麼就算不知道嚕嚕米是啥，也能找到正確答案。