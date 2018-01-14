子彈從頭上飛過！ 英女王曾差點在紐西蘭被射殺...

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）最近傳出在1981年訪問紐西蘭時，竟差點被一名17歲青年暗殺（路透）

2018-01-14 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）最近傳出在1981年訪問紐西蘭時，竟差點被一名17歲青年暗殺，所幸子彈從女王頭上飛過，當時青年曾告訴夥伴，「該死...我射偏了！」此事因為政治理由，遭到紐西蘭政府隱瞞至今。

綜合英媒報導，英國女王當年搭車接受紐西蘭民眾夾道歡迎，17歲青年路易斯（Christopher Lewis）突然拿出點22口徑的手槍開槍，當時因為現場太吵，沒有發現路易斯對女王開槍。報導指出，路易斯瘋狂想要「清除王室」，他除了想槍殺女王，也曾試圖暗殺到訪的皇儲查理斯和黛安娜王妃，同樣沒有成功。

紐西蘭政府最近公開此內幕，並提到當年的紐西蘭總理馬爾登（Robert Muldoon），之所以不公開消息，是因為擔心王室將不會再訪問紐西蘭，因此下令隱瞞，連路易斯原本的口供也被銷案。

路易斯當年的律師哈南（Murray Hanan）透露，紐西蘭官方最終決定不起訴路易斯判國罪，因此路易斯免於被判死刑，但警方曾警告他不要洩漏此事，否則將「生不如死」。路易斯被關期間，曾經企圖逃離精神病房，最後於1997年33歲時在監獄中自殺身亡，他死前曾告訴身旁友人此事，並說到「該死...我射偏了！」