中共追打軍虎！ 前中央軍委范長龍傳遭調查

外傳范長龍被立案審查。（圖取自維基百科）

2018-01-14 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕中共軍方又有高層落馬！有消息傳出，剛卸任的原中央軍委副主席范長龍被立案調查，不過北京方面則尚未證實傳聞。

去年中共19大，范長龍的中央軍委副主席被中央軍委委員、軍委裝備發展部原部長張又俠接替，當時其實就有傳聞稱范長龍被盯上。其實原本在中共19大代表名單中，范長龍曾在名單內，但在中共19大後，中央委員會名單卻不見范長龍，這也代表范長龍落選19大中委。

中央政委、中央軍委副主席徐才厚是前中共中央總書記江澤民卸任後，繼續施展決策影響的代理人，架空軍委主席胡錦濤。習近平早就想查徐才厚，但當年習近平僅為王儲無力干預，加上胡錦濤被架空，對他無可奈何。

在習近平上任後，立刻對徐才厚出手，沒想到被視為徐才厚的嫡系的范長龍，不顧徐的提拔之恩，立刻倒戈，協助查案，由於范長龍拉下徐才厚有功，習近平當時並沒有對他出手。

在徐才厚被捕後，他身邊的親信都被調查，包含兩名前軍委委員張陽及房峰輝都相繼落馬，張陽甚至自殺結束生命。

知情人士透露，房峰輝被捕後，供出范長龍不少貪污的罪行，才讓中共決定對范出手。不過北京方面尚未證實范長龍落馬的消息，若消息屬實，中共自一年多以來，幾乎已打了半數的中央軍委委員。

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