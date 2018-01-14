外掛猖獗破壞遊戲體驗 外國玩家怒吼：「封殺中國區」

《絕地求生》掀起一股全球玩家「吃雞」風潮，不過遊戲中外掛氾濫，尤其以中國玩家使用最為猖獗，引發外國玩家不滿，請願要求封殺中國玩家。（路透）

2018-01-14 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕大型多人射擊線上遊戲《絕地求生》（PlayerUnknown's Battlegrounds）掀起一股全球玩家「吃雞」風潮，不過，遊戲中外掛氾濫，尤其以中國玩家使用最為猖獗，引發外國玩家不滿，紛紛請願要求封殺中國玩家。

綜合媒體報導，《絕地求生》推出以後，在全球蔚為風潮，但遊戲中的外掛問題卻愈演愈烈，現在《絕地求生》在Steam平台上的遭大量負評淹沒，大多數的負評都直指外掛問題，有玩家甚至指出，幾乎在每場比賽中都能夠遇到外掛；對於外掛猖獗，日前《絕地求生》總監格林（Brendan Greene）曾表示：「99%外掛來自中國，不光是中國，現在全世界都有這樣的作弊情形，但從地域上來講，中國作弊玩家的確比其他地方多很多。」

中國外掛猖獗，連外國討論區都出現許多以簡體中文的外掛廣告，公然推銷，行徑十分囂張，外國玩家的所有不滿終於爆發了，9日《絕地求生》推出更新，結果底下玩家完全沒在討論更新內容，而是以「#RegionLockChina」（封殺中國區）洗版，呼籲還玩家一個乾淨的遊戲環境。

連著名的請願網站「Change.org」都出現向《絕地求生》的藍洞公司請求封殺中國區的連署，連署書上寫著：「來自中國的外掛玩家越來越多，讓這款遊戲變得很無趣甚至無法玩了，你們得阻止這件事。」理論上，如果連署人數超過2500人，這封請願書就會發給訴求對象，目前連署人數已破3000人，仍不斷增加中。

除了使用外掛，外國玩家也控訴：「中國玩家正在入侵北美伺服器，他們會殺掉不是中國人的隊友，而且無法溝通，並用時常在聊天頻道裡大吼大叫，跟遊戲公司抱怨還被當種族主義者」、「中國人為了我的裝備殺隊友。」

面對這起反外掛聲浪，總監格林終於鬆口，未來將會對伺服器進行Ping值（指與主機連線的網路速度）限制，如果Ping值遠遠超過該區的平均值，將直接封鎖，希望藉此讓中國玩家回到原本的伺服器進行遊戲，而不是到外國伺服器用外掛影響其他玩家的遊戲體驗。

《絕地求生》為大逃殺類寫實射擊遊戲，每一局遊戲大約有100名玩家參與，在這個大型死亡競賽中爭取活至最後，如果在遊戲中成為最終倖存者，系統會顯示「Winner winner, chicken dinner」的字樣，該句台詞源自美國賭場中賭徒的常用語，這句話在中文版中被翻譯為「大吉大利，晚上吃雞」，「吃雞」也成為《絕地求生》這玩家中的代名詞。