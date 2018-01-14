夏威夷錯發飛彈警報 美軍急澄清

2018-01-14 04:28

〔中央社〕「彈道飛彈進逼夏威夷，急尋庇護，這不是演習。」不少夏威夷居民今天一早被這則警報簡訊吵醒，難道北韓射飛彈？原來是夏威夷州錯發警訊，美軍也急忙澄清，要大家安心。

「華盛頓郵報」報導，夏威夷當地時間今天上午約8時，不少民眾手機響起警報簡訊通知，根據華郵取得的截圖，警報簡訊內容寫著「彈道飛彈進逼夏威夷」，要求民眾緊急尋找庇護場所，還強調「這不是演習」。

報導說，約20分鐘後，夏威夷州緊急事故管理局（Hawaii EMA）透過官方推特澄清，「沒有彈道飛彈威脅夏威夷」；到上午8時45分，夏威夷民眾則收到手機簡訊澄清通知，說明先前發出的第一通警訊是錯的，證實是虛驚一場。

北韓領導人金正恩一連串彈道飛彈試射與核試驗，更曾揚言飛彈射程範圍已能涵蓋全美，美國在太平洋上的領土及屬地包括夏威夷及關島位於接近北韓的第一線，當地安全也因此受高度關注。

然而，錯誤警報在星期六一早發出，也驚動美軍太平洋司令部趕緊出面澄清。

美軍太平洋司令部發言人班哈姆（Dave Benham）發出書面聲明，「太平洋司令部沒有偵測到有彈道飛彈威脅夏威夷」，他說，先前送出的訊息是「錯誤的」，夏威夷州將儘快送出更正資訊。

截至發稿，州政府尚未說明錯誤警報發出的原因為何？也不清楚警報系統是否遭電腦駭客入侵。

州政府官方在送出錯誤警報簡訊20分鐘後更正，這樣的效率引發質疑與檢討。

夏威夷州選出的聯邦參議員夏茨（Brian Schatz）說，這是「人為錯誤」，但也批評，發生這樣的疏失「完全不可饒恕」，須迅速追究責任，並且改正警訊發布的過程。

第二次世界大戰期間，日軍偷襲夏威夷的「珍珠港事件」，是在週日上午發生，也因此，平靜的週末上午，收到這樣的警訊通知，有不少夏威夷居民在網路上說，這讓他們聯想到珍珠港事件，幸好是虛驚一場。

但也有不少人說，這樣的錯誤不該發生，「實在太嚇人」。