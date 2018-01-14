捷克大選 親俄總統第2輪對決親歐派

2018-01-14 02:28

〔中央社〕捷克於12和13日舉行總統選舉，親俄羅斯的現任總統齊曼（Milos Zeman）在首輪投票取得領先地位，將於第2輪決選與得票居次的親歐派候選人德拉霍斯（Jiri Drahos）對決。

法新社報導，將於1月26和27日登場的第2輪決選，預料將不只是政治之爭，也會是個人品格之爭。

捷克統計局（Czech Statistics Office）今天表示，在完成99.80%選票計票後，齊曼囊括38.60%選票，德拉霍斯的得票率為26.58%。

73歲的齊曼告訴聚集在布拉格（Prague）競選總部的支持者，「在上次（2013年）總統大選，我於首輪投票獲得24%選票，第2輪贏得54%選票，而今年我已在首輪奪得40%選票。」

這位立場也親中國的前共產黨員又說：「我要恭賀德拉霍斯獲得漂亮的第2名。」

捷克也是歐洲聯盟成員，親莫斯科的齊曼對歐盟的態度，呼應了歐盟東歐民粹領導人的心態，尤其是匈牙利和波蘭領導人，因強制收容難民配額以及各種規範而與歐盟當局爆發爭執，他們認為那些措施是試圖限制國家主權。

齊曼也強烈反穆斯林，曾形容2015年移民危機是「一場有組織入侵」歐洲，並堅稱穆斯林「不可能融入」歐洲。

人口1060萬的捷克也是北大西洋公約組織（NATO）會員國。