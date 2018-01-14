反制美國反傾銷稅 各國群起要求WTO祭貿易制裁

2018-01-14 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府日前對南韓製造的洗衣機課徵反傾銷稅，引發南韓政府不滿，近日向世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）投訴，尋求反制，要求美國若破壞相同規定，南韓有權進行貿易制裁；其餘各國也紛紛跟上腳步，盼世貿解決國際貿易爭端。

綜合媒體報導，美國對南韓製洗衣機課徵反傾銷稅，預估至少造成南韓7億1100萬美元（約新台幣212億元）的損失。南韓為尋求反制，進而向世貿組織投訴，要求美國若因其他產品破壞反傾銷規定，南韓能夠獲准向美國實施無上限的貿易制裁。

其實不只南韓向世貿組織投訴美國，加拿大和越南也紛紛對美國貿易法規及漁業關稅，向世貿組織投訴。越南政府認為，美國已違反世貿組織規定，向越南魚片實施懲罰性關稅，在美國市場上被以不公平的廉價價格出售。

美國將有60天的時間解決這些爭端，否則，越南屆時將要求世貿組織進行裁決。不過，自從川普政府要求重新談判北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement，NAFTA），以及否決全球貿易最高法院法官任命案後，世貿組織在解決國際貿易爭端上，可說是幾近癱瘓，致使各國貿易關係越趨緊繃。