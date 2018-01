ДЕТСКАЯ площадка садика в который ходит наш ребёнок???? Власти!!!! Куда вы смотрите??? Позорище!!! Весь город в пылище! #казахстан #темиртау #экология

A post shared by Irina Bacardi (@irinabodagova) on Jan 7, 2018 at 9:47pm PST