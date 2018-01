川普「屎爛國」惹議 shithole最早是出自黃色打油詩

2018-01-14 00:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普11日與國會議員討論移民政策時,竟以「屎爛國家」(shithole countries)形容海地、薩爾瓦多與非洲各國,引發外界質疑。其中「shithole」一詞最早可追溯到西元1629年之前,該字最早的定義則是「直腸或肛門」,之後則轉變成「便桶或茅坑」,或「一個爛地方」等。

川普日前被爆用「屎爛國家」(shithole countries)形容海地、薩爾瓦多與非洲各國,表示不願意接受來自海地、薩爾瓦多及非洲等國移民,但可以接納挪威移民,此言一出引發各界強烈批評川普種族歧視。各國媒體對這詞彙如何準確翻譯也各有說法,包含「爛國家」、「乞丐國」、「老鼠國」、「混蛋國家」、「去你媽的洞」等都有。

美國大西洋月刊(The Atlantic)報導,據牛津英語大辭典(OED)指出,shithole出自教堂音樂家李利亞提(John Lilliat)在1629年去世前一段時間所寫的黃色打油詩,該字最最早的定義是「直腸或肛門」。在他之後,則是一直到1902年,由法默(John S. Farmer)與亨利(W.E. Henley)所收錄的「古今俚語類匯大全」(Slang and Its Analogues Past and Present)中,則被簡單定義為「直腸」。到了20世紀初,shithole則引伸出「便桶或茅坑」,或「一個爛地方」等意思,在一些文學作品中也看得見。

至於由葛林(Jonathan Green)編纂的「葛林俚語辭典」(Green’s Dictionary of Slang),則是首次將shithole定義為「常用指地點,意為最糟糕、最噁心。」大西洋月刊表示,此次川普用shithole就是這意涵。