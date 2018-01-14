川普「屎爛國」惹議 shithole最早是出自黃色打油詩

2018-01-14 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普11日與國會議員討論移民政策時，竟以「屎爛國家」（shithole countries）形容海地、薩爾瓦多與非洲各國，引發外界質疑。其中「shithole」一詞最早可追溯到西元1629年之前，該字最早的定義則是「直腸或肛門」，之後則轉變成「便桶或茅坑」，或「一個爛地方」等。

川普日前被爆用「屎爛國家」（shithole countries）形容海地、薩爾瓦多與非洲各國，表示不願意接受來自海地、薩爾瓦多及非洲等國移民，但可以接納挪威移民，此言一出引發各界強烈批評川普種族歧視。各國媒體對這詞彙如何準確翻譯也各有說法，包含「爛國家」、「乞丐國」、「老鼠國」、「混蛋國家」、「去你媽的洞」等都有。

美國大西洋月刊（The Atlantic）報導，據牛津英語大辭典（OED）指出，shithole出自教堂音樂家李利亞提（John Lilliat）在1629年去世前一段時間所寫的黃色打油詩，該字最最早的定義是「直腸或肛門」。在他之後，則是一直到1902年，由法默（John S. Farmer）與亨利（W.E. Henley）所收錄的「古今俚語類匯大全」（Slang and Its Analogues Past and Present）中，則被簡單定義為「直腸」。到了20世紀初，shithole則引伸出「便桶或茅坑」，或「一個爛地方」等意思，在一些文學作品中也看得見。

至於由葛林（Jonathan Green）編纂的「葛林俚語辭典」（Green’s Dictionary of Slang），則是首次將shithole定義為「常用指地點，意為最糟糕、最噁心。」大西洋月刊表示，此次川普用shithole就是這意涵。