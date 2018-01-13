有完沒完？中媒持續追殺公佈24列台灣為國家外國航空

2018-01-13 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國連鎖萬豪酒店集團（Marriott）因將台灣、香港、澳門、西藏等地列為「國家」，引發中國官方與媒體抗議，要求更改和道歉，事件甚至延燒到美國的達美航空、醫療公司美敦力和西班牙服飾企業ZARA。今中國媒體繼續點名各家在官網上將台灣列為國家的航空公司。

據《澎湃新聞》今（13）刊登的調查，目前有24家航空公司的官網上把台灣與中國並列顯示在「國家」、「國籍」欄位，這些航空公司包括：

南北美洲區：美國聯合航空、加拿大航空、美國航空、巴西天馬航空。

歐洲區：荷蘭皇家航空、法國航空、俄羅斯航空、奧地利航空、柏林航空、布魯塞爾航空、芬蘭航空、瑞士航空、西伯利亞航空。

太平洋亞洲區：澳洲航空、韓亞航空、紐西蘭航空、斯里蘭卡航空、印度航空、馬來西亞航空、日本航空。

阿拉伯半島區：沙烏地阿拉伯航空、卡達航空、約旦皇家航空、土耳其航空。

《澎湃新聞》共列出24家航空公司，更指奧地利航空的英文官網在國家欄中的「台灣」後方標注「中華民國」。

中國民航局已要求美國達美航空立即「整改錯誤信息」與道歉，並要求運營飛中國航線的所有外國航空公司，自行全面審查其官網或APP等用戶端資訊內容是否觸犯中國法規。