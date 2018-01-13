M503航路啟用後 瑞典媒體引總統推文 專家為台不平

2018-01-13 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國未與台灣協商，4日片面啟用M503南北雙向航路、3條支線（W121東山、W122福州、W123廈門），衝擊我方空防飛安，引起國際關注。遠在北歐的瑞典，除該國國家廣播電台（Sveriges Radio）報導外，資深媒體人拉森（Janerik Larsson）也在主流大報《瑞典日報》（Svenska Dagbladet）的專欄中，撰文發表看法。

綜合媒體報導，駐瑞典代表處表示，當地時間7日，瑞典國家廣播電台撰文提及，台灣政府抗議中國啟用新航路，總統蔡英文於推特直言，中國行徑無助區域穩定；陸委會則指責中國企圖藉民航為由，掩蓋對台軍事不當行為，並簡短敘述兩岸近況，例如蔡英文上任後，中國暫停與我政府接觸，單方面認定台灣屬中國一省，中共航母數度繞行台灣，與台美簽署國防協議等。

報導指出，當地時間12日，拉森也在專欄中，引述國家廣播電台的該篇報導，並以「亞洲緊張情勢升溫／台灣抗議中國啟用新航路」為題，說明事件經過，並替台灣受到的不公平待遇，打抱不平。

報導提到，拉森另在文中指出，台灣是韌性十足的民主國家，各方面均有條不紊，人民友善，目前由民進黨執政，台北市長柯文哲是民主運作的代表性人物，與備受中共箝制的香港民主，大不相同，堪稱亞洲典範，惋惜台灣至今仍被聯合國拒於門外。