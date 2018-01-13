川普狂言「屎爛國」 挑戰各國媒體翻譯力

2018-01-13 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕川普日前又狂言稱海地、薩爾瓦多和非洲各國等為「屎爛國」（shithole countries）引起輿論譁然，但是要如何準確翻譯「shithole」卻困擾。

綜合報導，川普的「屎爛國」（shithole countries）狂言再度引起各國傳媒注目，「shithole」這個字卻挑戰各語言的媒體。

中國《人民日報》海外版翻譯為「爛國」，《環球時報》翻為「爛國家」。

台灣目前有「屎坑國」、「屎爛國」、「鳥不生蛋國」等翻譯。

南韓《韓聯社》、《文化放送》翻為「乞丐國」。

日本《時事通信社》、《產經新聞》翻為「廁所國」、「髒得像廁所一樣的國家」、「廁所中的人（指移民）」。義大利文媒體也用類似的翻譯，翻為「廁所國」。

加拿大法語媒體翻譯為「老鼠國」；芬蘭媒體翻譯為「混蛋國家」；西語媒體《世界報》更翻譯為「去你媽的洞」（agujeros de mierda，英譯fucking holes）。

梵蒂岡媒體《羅馬觀察報》則完全不用這個字。

被點名的非洲國家則已對川普的發言發表譴責，南非執政黨「非洲民族議會」（ANC）副秘書長杜華德（Jessie Duarte）表示，「我們不是鳥不生蛋的國家，海地與其他困頓國家也不是；我們評論任何社經狀況不佳或困難情況時，不會自貶身價地用這種貶抑字眼」。