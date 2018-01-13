抗議川普「屎爛」說 美駐非大使被召見「訓話」...

由於美國總統川普稱海地與非洲各國是屎爛國家，遭點名的各國感到相當憤怒，特別召見派駐在當地的美國大使「念一頓」，明確地表達怒氣。（資料圖，路透）

2018-01-13 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普11日與國會議員討論移民政策時，竟稱海地與非洲各國為「屎爛國家」（shithole countries），為什麼要讓這些國家的移民進入美國。此言一出引來各界撻伐，除了聯合國官員批川普種族歧視，被點名的非洲國家更是暴跳如雷，特別召見駐派的美國大使來「念一頓」，明確地表達怒氣。

據《法新社》報導，對於川普的荒唐發言，海地政府表達「震驚、憤怒」，非洲國家波札那、塞內加爾則直接召見美國大使，把他們叫來「念一頓」，要求當面解釋波國是否為「屎爛國家」；聯合國相關人士認為，川普擺明就是種族歧視，預計風波將會繼續延燒。

對於掀起軒然大波，川普昨（12）日在推特發文澄清，坦承自己當時的確說了重話，但沒說「屎爛」，不過卻遭當時在場的國會議員打臉，透露川普確實說了「屎爛」，痛批他講話低級又粗俗。

除此之外，非洲各組織與知名人物也出面痛批川普，2004年取得美國國籍的奧運肯亞田徑選手伯納德．拉加特在推特發文，「我們以作為輝煌大陸上的子民而驕傲，非洲才不是廁所」；而南非執政黨「非洲民族議會」（ANC）副秘書長杜華德（Jessie Duarte）則說，「我們不是鳥不生蛋的國家，海地與其他困頓國家也不是；我們評論任何社經狀況不佳或困難情況時，不會自貶身價地用這種貶抑字眼。」

而推動非洲大陸各國間合作的「非洲聯盟」（AU）也痛批川普，認為這是「赤裸裸」的種族歧視，使非洲各國對此感到不安。發言人卡崙多（Ebba Kalondo）表示，「有鑑於非裔美國人當年是以奴隸身分抵達美國，加上美國因移民的貢獻而成為最大的建國典範，川普發表這樣的聲明，特別令人感到不適。」