川普反屎爛國邀挪威移民 挪威人表示...

2018-01-13 10:08

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普日前再度被爆,曾口出狂言稱海地、薩爾瓦多和非洲各國等為「屎爛國」(shithole countries),並表示美國要的是類似挪威等國的移民。挪威人見到川普的「邀請」,則在推特上回應:「不,謝了」。

據《路透社》報導,川普批評海地、薩爾瓦多和非洲各國為「屎爛國」,認為美國需要類似挪威等國移民的發言一出,挪威官員在推特上表示拒絕川普。

挪威保守黨議員沙特爾(Torbjoern Saetre)在推特上寫到:「僅代表挪威:謝謝(川普),但是我拒絕」。挪威統計局(Statistics Norway)在推特上張貼數據指出,挪威530萬人口中,2016年有502人移居了美國,比2015年少了59人,並問「今年移居美國的人是否會增加?」

瑞典斯德哥爾摩大學新聞學教授克里斯坦森(Christian Christensen)也在推特上反諷:「挪威人當然想移民去美國,那裡被槍殺的機率高、生活貧困、沒有醫療保健、沒有帶薪育兒假或托兒補貼,有政治權力女性也比較少」。

一位不具名挪威官員接受《路透社》訪問表示:「我們婉拒川普的好意」。挪威總理索柏格(Erna Solberg)的辦公室則對川普的發言不表評論。川普本週三(10)曾在白宮會見索柏格。

挪威政府的福利政策普遍被認為「從搖籃到墳墓」保障其人民,並在2017年被評為世界最幸福國家。

Of course people from #Norway would love to move to a country where people are far more likely to be shot, live in poverty, get no healthcare because they’re poor, get no paid parental leave or subsidized daycare and see fewer women in political power. #Shithole