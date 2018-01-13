諷玻璃心易碎？ 達美官網將中國翻成「瓷器」

達美官網在選擇網站語言一欄中，於中國後面括號「瓷器」兩字。（美聯社）

2018-01-13 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國不滿達美航空中文官網「意見或投訴」一欄，選擇「國家」時赫然出現「台灣」與「西藏」；英文官網的「COUNTRIES（國家）」，也有「Taiwan（台灣）」、「Tibet（西藏）」、「HongKong（香港）」、「Macau（澳門）」獨立於「China」之外，因此大動作抗議。不過，達美官網在選擇網站語言一欄中，於中國後面括號「瓷器」兩字，讓不少網友笑稱，是在說中國玻璃心易碎。

實際到達美官網查看，以繁體中文為預設語言時，在「請選擇您的國家和語言」一欄中，會出現「中國（瓷器）」的字樣。不過若以簡體中文為預設語言，則恢復為「中國 （中國）」；若以英文為預設語言，出現的則是「中國（China）」。

一一改用葡萄牙語、日文、德文後，不是「中國 （中國）」就是「中國（China）」，顯然是在選用繁體中文後，網站翻譯時將「China」直翻為「瓷器」。

網友見狀紛紛笑到併軌，直說「China就是瓷器，容易碎滿地的那種」、「翻譯正確」。還有人笑稱，以後「玻璃心」改稱為「瓷器心」好了。