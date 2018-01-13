中國獵巫！再點名寶格麗、香奈兒... 中國國航也被舉報

國際精品香奈兒也被中國「獵巫」。（資料照）

2018-01-13 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕國際連鎖飯店「萬豪國際」，因為在網頁上將台灣、西藏並列國家，讓中國民眾崩潰，中國官媒進而展開獵巫，陸續點名多家國際大廠，包括達美航空、ZARA、美敦力醫療公司等，要求限時「整改錯誤信息」。如今連寶格麗、香奈兒等國際精品也被「獵巫」，許多中國網友到各大企業網站「檢查」，沒想到還意外舉報到「自家人」。

綜合媒體報導，中國官媒《環球網》直接在標題寫下「下一個萬豪？」並點名達美、ZARA、美國醫療公司美敦力都將台灣列為國家。而此風暴也撲向更多國際企業，包括香奈兒（Chanel）、寶格麗（Bulgari）及梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等世界名牌。有網友指香奈兒中文網站的國家選項，將中國及香港並列；寶格麗、梵克雅寶網站也有類似情形。洲際酒店集團（IHG）官方中文APP也被舉報，將香港、澳門列為國家。其他如聯合航空、香港《明報》、《南華早報》等網站，也都被指有類似情況。

此外，中國網友也發現，連中國國際航空公司在網頁的「國籍」選項中，出現了香港、台灣和澳門的選項，中國官媒《環球網》因此在微博標記中國國際航空公司，要求修改。中國民航局要求所有外國航空公司須徹查內容。中國南方航空網頁也被截圖痛批，中國網民甚至反問「要抵制國航、南航嗎？」

中媒和中國網友如「紅衛兵」再現，《新華網》痛斥這些企業一邊賺中國的錢，一邊傷中國消費者的心，不過也有許多網友認為，搞這種文字遊戲對誰有好處？吃飽沒事幹？